«Я вже бандерівець»: блогер-мільйонник з Іраку оселився у селі на Прикарпатті

Вже майже рік чоловік облаштовує хату у Демешківцях на Івано-Франківщині, яку планує викупити

Блогер з Іраку Мустафа Фаваді, який мав три мільйони підписників на YouTube, приїхав до України у 2018 році, щоб мати можливість фінансово допомагати родині. Він вже жив у Києві, Одесі, Харкові, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, але зрозумів, що хоче мешкати в автентичній українській хаті, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Блогер приїхав до України на запрошення друга, який навчається у медичному університеті, який запевнив, що це – дуже гарна країна й тут можна робити кращий контент для блогу.

«Коли я переїхав до Івано-Франківська, почав вивчати українську. Я – вже бандерівець», – розповідає Мустафа Фаваді, який жив у цьому місті чотири роки.

Коли кількість підписників блогу досягла шести мільйонів, він вирішив переїхати в село. Восени 2024 року Мустафа Фаваді оселився у Демешківцях Галицької громади, де орендує хату, збудовану у 1959 році. Планує її викупити та наступної весни садити город і вести господарство.

За його словами, ніхто не вірив, що він зможе жити в селі, бо у хаті, яка стояла порожньою 10 років, не було води та каналізації, лише газ і світло. Але блогер вирішив наводити лад у будинку власноруч, знімаючи цей процес на відео і створюючи контент.

Відео з каналу блогера, який має 6,15 млн підписників

Мустафа каже, що в Україні – дуже гостинні люди. Він часто спілкується із сусідами, які пригощають чоловіка місцевими стравами, а він допомагає їм садити город. Після десяти місяців життя в селі Мустафа вивчив багато діалектних слів. А щоб повністю опанувати українську мову, намагається постійно спілкуватися нею і вивчати мінімум п'ять нових слів у день.

«Я щодня вчу нові слова. В селі трошки мова важка для мене, але я вже більше розумію. Наприклад, я знав лише слово «картопля». Зараз знаю: «бульба», «мандибурка», «ріпа» та «бараболя», – розповів іноземець.

Коли Мустафа був маленький, в Іраку тривала війна зі США, але він пам'ятає страх, який супроводжував його тоді, тому зараз йому важко. «Я хочу, щоб війна закінчилася. Я сподіваюся, що скоро все буде добре. Все буде Україна», – додає Мустафа Фаваді.

Нагадаємо, до України завітав популярний інфлюенсер зі США Оскар Алехандро Перес Мартінес, який має мільйонну аудиторію в соціальних мережах. Метою його візиту стало документування й висвітлення злочинів, які російські війська скоїли у Бучанській громаді під час окупації у лютому–березні 2022 року.

«Главком» писав, що 11-річна уродженка України Діана Кидисюк стала обличчям шостого за популярністю каналу на YouTube – Kids Diana Show. Канал має понад 135 млн підписників.