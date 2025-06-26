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Відомий блогер зі США приїхав у Бучу: яка мета візиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відомий блогер зі США приїхав у Бучу: яка мета візиту
Блогер Оскар Алехандро Перес Мартінес (зліва) та керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко біля фото, що є доказами злочинів росіян
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Оскар Алехандро: «Я вражений побаченим... Про злочини, скоєні у Бучі, має дізнатися весь світ»

У Бучу завітав популярний інфлюенсер зі США Оскар Алехандро Перес Мартінес, який має мільйонну аудиторію в соціальних мережах. Метою його візиту стало документування й висвітлення злочинів, які російські війська скоїли у Бучанській громаді під час окупації у лютому–березні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Біля храму святого Апостола Андрія Первозванного гостя зустрів керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко. Він розповів про загиблих мирних жителів, тих, хто досі перебуває в полоні, та показав фото, що є доказами злочинів росіян.

Оскар Алехандро: «Я вражений побаченим... Про злочини, скоєні у Бучі, має дізнатися весь світ»
Оскар Алехандро: «Я вражений побаченим... Про злочини, скоєні у Бучі, має дізнатися весь світ»
фото: Бучанська міська рада/Facebook

«Я вражений побаченим. Це не просто фотографії – це спогади, частина життя українців. Задокументовані свідчення та історії людей обов’язково стануть частиною моїх матеріалів, адже про злочини, скоєні у Бучі, має дізнатися весь світ», – зазначив Оскар Алехандро.

Метою візиту американського блогера є документування й висвітлення злочинів, які російські війська скоїли у Бучанській громаді під час окупації у лютому–березні 2022 року
Метою візиту американського блогера є документування й висвітлення злочинів, які російські війська скоїли у Бучанській громаді під час окупації у лютому–березні 2022 року
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Гапченко подякував журналісту за підтримку та наголосив: правда про пережите має лунати в кожному куточку світу, аби подібне ніколи не повторилося.

Нагадаємо, Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто – там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі – зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 

Також «Главком» повідомляв, що Ірпінський міський суд розглядає справу росіянина Ніколая Карташева. Той служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії РФ, а нині є одним із небагатьох російських військових, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, Карташев зізнався у воєнних злочинах у Бучі та вказав імена своїх спільників, які розстрілювали цивільних українців.

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Теги: війна Київщина Буча блогер

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