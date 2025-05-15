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У Мексиці застрелили блогерку під час прямої трансляції у TikTok

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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У Мексиці застрелили блогерку під час прямої трансляції у TikTok
За кілька хвилин до смерті Валерія Маркес сиділа за столом у власному салоні краси
фото з відкритих джерел

На момент смерті їй було 23 роки

У Мексиці застрелили 23-річну блогерку Валерію Маркес, коли вона вела пряму трансляцію у TikTok. Про це повідомляє BBC із посиланням на прокуратуру штату Халіско, пише «Главком».

Блогерку було вбито під час ведення прямої трансляції у салоні краси в Гвадалахара. Згідно з версією прокуратури штату Халіско, чоловік увірвався у приміщення та «вочевидь, вистрілив у неї з пістолета».

Слідство розслідує версію феміцид (жінок і дівчат вбивають через їхню стать). Прокурор штату зауважив, що наразі мотив вбивства залишається невідомим.

Гендерно зумовлене насильство є дуже поширеним явищем у Мексиці, де, за даними ООН, щодня 10 жінок або дівчат вбивають їхні партнери або члени сім'ї.

За мить до смерті Валерія Маркес сиділа за столом, тримаючи в руках м'яку іграшку, у своєму салоні краси. Через кілька секунд прозвучав постріл, а ефір закінчився лише тоді, коли інша людина взяла її телефон, щоб зупинити трансляцію.

Кадр трансляції за декілька секунд до вбивства блогерки
Кадр трансляції за декілька секунд до вбивства блогерки
скріншот трасляції

За версією місцевих ЗМІ, блогерку вбив чоловік, який прикинувся, що приніс їй подарунок. Але прокуратура поки не розкриває ім'я підозрюваного.

Як пише видання Las Estrellas, після вбивства блогерки в соцмережах поширили її дописи, в яких вона писала про свого колишнього партнера як про можливого винного, якщо з нею чи її родиною щось трапиться.

За даними AFP, мер міста Сапопан Хуан Хосе Франгі заявив, що в його офісі немає записів про те, що пані Маркес зверталася за допомогою до влади через погрози на її адресу, додавши, що «феміцид – це найгірша справа».

Шанувальники Маркес, у якої, зокрема, майже 200 тис. підписників у TikTok та Instagram, з жахом відреагували на її смерть.

Нагадаємо, що у мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес, яка входила до правлячої партії Morena. Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на фейсбуці, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Також нещодавно у Мексиці сталась автороща. Внаслідок зіткнення кількох транспортних засобів загинуло щонайменше 20 людей. Але точна кількість осіб, які перебували в транспортних засобах, поки не встановлена. Поліція проводить розслідування.

Теги: кримінал Мексика TikTok блогер

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