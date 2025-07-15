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«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій

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Віталій Тараненко
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Віталій Тараненко
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«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій
25 лютого 2022 року Віталій Шабунін (на фото посередині) вступив до лав тероборони. Через три роки ДБР оголосило йому підозру за ухиляння від служби
фото: Віталій Шабунін/Facebook

Віталію Шабуніну інкриміновано два злочини: ухилення від військової служби і шахрайство

Вісім років тому молодий блондин у супроводі телекамер ділився емоціями. Він розповідав, як за ніч генпрокуратура змінила йому підозру, і замість п’яти років тюрми йому тепер загрожувало лише три роки. Ішлося про справу з побиття блогера Всеволода Філімоменка. Кривдником останнього був саме цей блондин  –голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. У цій справі й досі немає вироку

У липні 2025-го цей самий блондин (з 25 лютого 2022 року Шабунін перебуває у лавах ЗСУ) знову герой стрічок новин та телесюжетів. Але тепер слідство має набагато серйозніші претензії до антикорупціонера Шабуніна. Тепер у разі доведення вини цьому чоловікові «світить» покарання до 10 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань дає ширшу характеристику підозрюваному, називаючи його «впливовим громадським діячем, антикорупційним активістом, який брав участь у формуванні антикорупційних органів України з тісними контактами в органах державної влади і за межами країни».

11 липня співробітники ДБР вирушили на Харківщину, де розшукали Віталія Шабуніна в одній із військових частин. У прифронтовій області антикорупціонер служить на посаді головного сержанта взводу забезпечення з середини лютого цього року. До цього тривалий час був у Києві. Правоохоронці привезли підозру Шабуніну, в якій зазначено два епізоди злочину. Йдеться про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 409 Кримінального кодексу) і заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах (ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу).

Співробітники ДБР вирушили на Харківщину, де розшукали Віталія Шабуніна в одній із тилових військових частин
Співробітники ДБР вирушили на Харківщину, де розшукали Віталія Шабуніна в одній із тилових військових частин
фото: ДБР

Справа Шабуніна весь вікенд в епіцентрі уваги провідних українських ЗМІ. Підозрюваний у прямому ефірі  ютуб-каналу Центру протидії корупції зазначив, що на кілька днів втратив доступ до медіа і мереж, бо слідство забрало мобільний телефон. Відновивши всі контакти, Віталій знову ввірвався в інформаційний простір з великим інтерв’ю, в якому виклав свою версію того, що нині відбувається з ним та назвав того, кому, за його версією, вигідне його кримінальне переслідування.

«Главком» розбирався у деталях резонансного кримінального провадження без емоцій та політики.

Ухилянт чи не ухилянт?

В офіційному релізі ДБР зазначено: мобілізувавшись у 2022 році, Шабунін упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах (насамперед, ідеться про Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – «Главком»), що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн, попри фактичну відсутність у військовій частині.

У матеріалах досудового розслідування можна більше почерпнути про суть підозри військовому-антикорупціонеру. За версією слідства, Шабунін ввів в оману свого командира полковника Віктора Юшка і той підписав накази про відрядження підлеглого солдата до НАЗК. Накази керівника військової частини видалася на підставі звернень тодішнього керівництва НАЗК. Всього відрядження Шабуніна до Нацагентства з протидії корупції тримали протягом вересня 2022 року – лютого 2023 року.

Крім того, перед поверненням до столиці у вересні 2022 року Віталій Шабунін два тижні провів у центрах благодійної допомоги Харкова та Миколаєва. Туди його також відправляв полковник Юшко. Слідство наполягає, що ці поїздки були незаконними; жодної благодійної допомоги підозрюваний тоді не привіз для своєї військової частини.

Головний козир ДБР: НАЗК не мало права приймати військового Шабуніна, оскільки згаданий антикорупційний орган не підпадає під дію указу президента «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань… у державних органах».

Дійсно, ще за президенства Петра Порошенка було підписано відповідний указ. Протягом повномасштабного вторгнення глава держави Володимир Зеленський майже тридцять разів вносив зміни до документу «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України», дозволяючи військовим працювати на державні службі та інших установах, не пов’язаних із перебуванням на фронті. Проте Національне агентство з питань запобігання корупції і досі не потрапило в указ президента, як установа, куди можуть переводитися військовослужбовці.

Також правоохоронці роблять висновок: якщо відрядження Шабуніна до НАЗК були фіктивними, відповідно підозрюваному безпідставно нараховано грошове забезпечення. Загальна сума виплат складає 224,2 тис. грн. У цю суму слідство доплюсувало 40,4 тис. грн нарахованого і сплаченого Єдиного соціального внеску. Очевидно, що цей епізод слідство розцінює як шахрайство.

Заступниця виконавчої директорки громадської організації «Центр протидії корупції», адвокат Шабуніна Олена Щербан назвала абсурдним звинувачення свого клієнта і фактично керівника ГО в ухиленні від військової служби. Вона стверджує, що Віталій добровільно з перших днів війни мобілізувався; завжди перебував у місцях дислокації його підрозділу (спочатку це Київщина, пізніше Донеччина та Харківщина).

«ДБР каже, що Віталій шляхом обману ухилився від військової служби у конкретний період, коли був відряджений до НАЗК. На той час були офіційні листи НАЗК (до військової частини – «Главком») з проханням відрядити Шабуніна до НАЗК. Як у військовій частині, так і в НАЗК розуміли, де перебуває Шабунін. Він, як публічна особа, виконував свої завдання. Тому стаття «ухилення» очевидно більше потрібна для дискредитації Віталія», – припустила захисниця Шабуніна.

Зі свого боку підозрюваний також відреагував на інкриміновані злочини. Зі слів Шабуніна, його підрозділ розташовувався у мисливських угіддях Віктора Януковича «Сухолуччя». Хлопці навіть жили у маєтку експрезидента. А взимку 2022 року частина підрозділу дислокувалася на півночі Київщини.

Окремо Віталій Шабунін підтвердив: у 2022 році як військовослужбовець отримував 50 тис. грн щомісячно. З них 20 тис. грн – грошове забезпечення і 30 тис. грн – премії. «Такі ж суми тоді одержував будь-який військовослужбовець у Луцьку, Києві чи Чернівцях. «Бойових» 100 тис. грн я не отримував», – запевнив він.

Адвокат додала, що слідчі ДБР проводили обшуки (на місці служби Шабуніна і вдома у дружини) без ухвал суду; адвокати прибули на слідчі дії вже під кінець; вилучено речі, які не мають стосунку до кримінального провадження: годинник Шабуніна, планшет і телефон дітей, лептоп дружини.

«Схема» з гуманітарним авто

У повідомленні Державного бюро розслідувань від 11 липня є абзац, де сказано про незаконне використання Шабуніним позашляховика. Машина заїхала в Україну у вигляді гуманітарної допомоги для потреб армії, а її підозрюваний «використовував в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву».

«Дуже дивно, коли орган досудового розслідування офіційно в релізі звинувачує людину, а у підозрі ані слова про це», – так прокоментувала адвокат Олена Щербан епізод про автівку.

Різкіше висловився сам Шабунін. «Шановний Сухачов, – звернувся військовий-антикорупціонер до керівника ДБР. – Або підозру мені вручіть по тій машині, або я вимагаю офіційного вибачення на сайті ДБР. Або підозра, або вибачення».

Натомість у судовому реєстрі є серія ухвал, в яких прямим текстом зазначено, що правоохоронці досліджують обставини імовірного викрадення автомобіля Nissan Pathfinder, 2005 року Віталієм Шабуніним.

У судовому реєстрі є серія ухвал, в яких зазначено, що правоохоронці досліджують обставини викрадення Віталієм Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, 2005 року
У судовому реєстрі є серія ухвал, в яких зазначено, що правоохоронці досліджують обставини викрадення Віталієм Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, 2005 року
витяг із судового реєстру

Вказана автівка навіть потрапила до електронних декларацій Шабуніна за 2023 і 2024 роки. Зокрема, антикорупціонер вказав, що авто належить благодійному фонду «Паладини», однак з кінця червня 2023-го перебуває у його користуванні.

«Не треба хаяти 20-річний Nissan, це класна тачка. Є дві процедури, за яких благодійний фонд може передати автівку військовим. Перша – оформити на військову частину. Друга – дати у користування військовому», – пояснив Шабунін.

Підозрюваний зізнався, що після обшуків на Харківщині, він на гуманітарному Nissan Pathfinder приїхав до столиці.

Із червня 2023 року Віталій Шабунін їздить на гуманітарній автівці, яку передав йому благодійний фонд
Із червня 2023 року Віталій Шабунін їздить на гуманітарній автівці, яку передав йому благодійний фонд
дані: Реєстр декларацій

У коментарі «Главкому» співзасновник і керівник благодійного фонду «Паладини» Денис Долинський зробив сенсаційну заяву: фонд «Паладини» було втягнуто у шахрайську схему. За його словами, навесні 2022 року такий собі громадянин Дмитро Шерембей (Долинський назвав його «другом Шабуніна») втерся у довіру до бізнесменів CEO Club Ukraine (об’єдання підприємців, яке діє понад 14 років) з метою виманювання коштів для придбання автівки для Віталія Шабуніна.

«Виступаючи перед підприємцями, Шерембей подав історію під соусом, мовляв, Шабуніна мобілізовано, він відправляється на Донбас, де стоятиме з автоматом в окопі та відбиватиметься від ворожих атак. Після цього бізнесмени CEO Club зібрали гроші (середня вартість таких автівок складає 5-7 тис. євро), а наш благодійний фонд організував логістику з поставки машини, потративши власні кошти. Таким чином, Nissan Pathfinder, 2005 року випуску заїхав в Україну як гуманітарне авто. Благодійний фонд «Паладини» передав особисто Шабуніну з конкретною ціллю – для обороноздатності країни! Це зазначено в акті прийому-передачі», – зазначив Денис Долинський.

Благодійник вважає, що Шабунін використовує гуманітарну автівку в особистих справах, не пов’язаних із обороною країни.

Сюди варто долучити цікавий факт. У червні 2024 року CEO Club Ukraine опублікували заяву, в якій наголосили, що «не мають жодних питань чи претензій до Віталія щодо використання ним автівки, оскільки за умовами передачі не було вказано, що машина буде використовуватися виключно у зоні бойових дій». При цьому Долинський наполягає: така позиція CEO Club Ukraine не відображає думку всіх членів організації, яких є близько 200.

Тепер пару слів про Дмитра Шерембея. Це справді давній знайомий Віталія Шабуніна. У мережі збереглися світлини десятирічної давнини, на яких Шабунін та Шерембей проводять спільну акцію-протест.

У мережі збереглися світлини десятирічної давнини, на яких Шабунін та Шерембей (на фото обведений червоним колом) проводять спільну акцію-протест
У мережі збереглися світлини десятирічної давнини, на яких Шабунін та Шерембей (на фото обведений червоним колом) проводять спільну акцію-протест
фото з відкритих джерел

З початком великої війни Шабунін та Шерембей зробили кілька спільних селфі, у тому числі в пікселі. Також у Facebook є допис Віталія Шабуніна від 25 лютого 2022 року, в якому він розповів, що разом із Дмитром Шерембеєм прийшли за зброєю в тероборону «і сходу вліпли в бій».

З початком великої війни Шабунін та Шерембей зробили кілька спільних селфі, у тому числі в пікселі
З початком великої війни Шабунін та Шерембей зробили кілька спільних селфі, у тому числі в пікселі
фото: Віталій Шабунін/Facebook

За даними аналітичної системи YouControl, Дмитро Шерембей із 2016 року і до сьогодні очолює благодійну організацію «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/CНІД». Був співзасновником і керівником благодійного фонду «Пацієнти України». Між іншим, є ще один «несподіваний» збіг: Віталій Шабунін входить до наглядової ради фонду «Пацієнти України».

Окремо ДБР також зацікавилося Шерембеєм. У лютому 2025 року Печерський райсуд надав доступ слідству (з можливістю вилучення копій документів) до реєстраційної справи «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/CНІД» і довідок про доходи директора цієї організації за період з 24 лютого 2022 року до 10 лютого 2025 року.

Підозра полковнику

Віталій Шабунін – не єдиний підозрюваний у кримінальному провадженні. У лютому цього року під кримінальне переслідування потрапив колишній командиру 207 батальйону територіальної оборони Києва Віктор Юшко. Як уже згадувалося вище, він вважався безпосереднім керівником Шабуніна. ДБР інкримінує Юшку зловживання службовим становищем (ч.1 статті 364 Кримінального кодексу). Наразі суди призначили підозрюваному 60,5 тис. грн застави.

Віктор Юшко на засіданні Печерського райсуду 11 березня 2025 року
Віктор Юшко на засіданні Печерського райсуду 11 березня 2025 року
фото: Суспільне

Поки достеменно невідомо, що має на увазі слідство, говорячи про зиск для командира Юшка від знайомства із підлеглим Шабуніним, якого ДБР називає «медійною особою і громадським антикорупційним активістом». Тобто слідство переконане, що полковник розраховував «одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у вигляді використання можливостей від знайомства із Шабуніним». Тому і посприяв йому у полегшенні умов проходження військової служби, відрядивши до НАЗК.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: суд підозра ДБР Віталій Шабунін війна корупція в Україні

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