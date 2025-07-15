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Чи треба бити російськомовних дітей? Блогерка Мандзюк спровокувала скандал

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з відкритих джерел

Соцмережі обурило висловлювання Мандзюк про російськомовних дітей

Блогерка-мільйонниця з Хмельницького Олена Мандзюк розповіла, що максимально негативно ставиться до всього російського і таку саму позицію прищеплює своїм дітям, тому вони навіть можуть побити однолітків, якщо вони спілкуються мовою РФ. Проте не всі користувачі соцмереж схвалили такі дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Мандзюк.

Спочатку блогерка опублікувала своє фото, яке підписала «так, я токсична людина. Токсична до всього московитого і більше того, пишаюся цим». Здавалося б нічого дивного, проте згодом Мандзюк написала коментар про дітей, які розмовляють російською, що і викликало в соцмереж хвилю обурення.

Чи треба бити російськомовних дітей? Блогерка Мандзюк спровокувала скандал фото 1

«Мої діти можуть і від-ти іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?», – пише вона.

Чи треба бити російськомовних дітей? Блогерка Мандзюк спровокувала скандал фото 2

Багато хто з українців підтримав позицію Мандзюк, але декого обурив саме її коментар. «Тебе судити потрібно за погрози дітям, ізолювати від суспільства, ти робиш все, щоб розколоти Україну», – пишуть користувачі. 

«У неї не життя, а хайп. Лізе туди, куди взагалі не треба», – пишуть в соцмережах. «А потім дивуються, звідки війни виникають. Давайте всі будемо виховувати агресію в дітях, нам же мало сусідів конч*них. Давайте, щоб наші були такими ж», – додають інші читачі. Скріни із постом блогерки розлетілись соцмережами.

Реакція нардепів

Коментар блогерки захейтив нардеп Олексій Гончаренко. «Хто це така? Що це за блогерша? Якщо буде випадок хоч один з насильством зі сторони її дітей по відношенню до будь-якої дитини я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав. Вже давайте дітей будем чіпати. Тут вся країна бореться за кожну дитину, за кожного підлітка», – пише Гончаренко.

Нардеп зазначив, чи скаже таке Мандзюк про представників влади, які розмовляють російською.

«Вони всі говорять російською мовою. Від кабінету президента до будь-якого чиновника. Це не секрет. Всі спілкуються в робочий час російською мовою. Що на це скажем? Як будем боротись? А ні, тут промовчимо. Це нам не вигідно. А вигідно що? Правильно. Бідні діти, які виїхали з міст, які бомблять. От тут розійдемось. Тут розкажем все. Лицемірство. І за таке треба бити по рукам. Будем значить цим займатись», – додав він.

Відреагував на пост і нардеп Максим Бужанський. «Невідома мені блогерка Мандзюк пообіцяла, що її діти «пиз****муть» російськомовних дітей у школах. Треба прийняти, і треба реагувати, на мою думку вже зрозуміло, що в цьому питанні все пішло трохи не так, і в всіх інших теж. І знаєте, мені здається, що час іноді щось про це сказати. Всі думають як повернути дітей які виїхали. Але як, філософсько спостерігати, як їм погрожують побиттям у школах, вони одразу повернуться, це ж очевидно, правда?», – пише він.

Що відомо про Олену Мандзюк?

Народилася Мандзюк 26 лютого 1990 року.

З 2007 до 2011 року навчалася у Хмельницькому економічному університеті на спеціальності маркетинг. Після народження доньки Мірри 2016 року почала вести особистий блог в Instagram.

Станом на 2025 рік аудиторія Олени у різних соцмережах налічує понад 1 млн підписників. У блозі Instagram з мільйонною аудиторією основні теми – це мода, стиль життя, подорожі, здоров'я планети, допомога нужденним і тренування.

У 2019 році в Мандзюк з підприємцем Русланом Мокрицьким народився син Лад. Він є батьком і її першої дитини.

Наприкінці 2022 року блогерка шокувала прихильників новиною, що після семи років стосунків розлучилася зі своїм чоловіком Русланом. Згодом стало відомо, що причина – повномасштабна війна. Чоловік пішов захищати країну, а Мандзюк заявила, що їй важко одній. 

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Теги: мова Хмельницкий війна діти блогер скандал

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