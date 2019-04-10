Как Елизавета II: Меган Маркл решила рожать дома



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Меган Маркл

В случае непредвиденных обстоятельств Меган отправится в клинику.

Чем ближе предполагаемая дата появления на свет первенца Меган и принца Гарри, тем неожиданнее новости об этой королевской семье. Бывшая актриса уже отказалась привлекать к родам семейных королевских врачей, фотографироваться с малышом на пороге больницы, как это делали принцесса Диана и Кейт Миддлтон. И даже рожать Маркл собралась дома, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что в Великобритании на домашние роды приходится всего 2,3 процента, герцогиня намерена пойти по стопам Елизаветы II, которая родила каждого из своих четырех детей в Букингемском дворце или Кларенс-Хаусе. И все же, по словам друзей Меган, будущие родители не исключают экстренной госпитализации, ведь у женщин, впервые рожающих в возрасте старше 35 лет, весьма высок риск преждевременных родов или необходимости кесарева сечения.

Если роды все-таки состоятся дома, как отмечает источник издания, Меган может вовсе отказаться от какого-либо обезболивания. В ее распоряжении будут теплая ванна, родильный бассейн, свежий воздух, специальный прибор, который с помощью электрических разрядов уменьшает мышечные спазмы. Также герцогиня, большая любительница альтернативных методов лечения, сможет использовать релаксацию и такой модный сегодня гипнобиртинг.

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