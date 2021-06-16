Как избавиться от кофейных пятен на белой одежде. Блогерша показала эффективный способ
На размещенных кадрах эксперт промокнула разлитый на белую футболку кофе бумажной салфеткой
Австралийская блогерша показала эффективный метод устранения кофейных пятен со светлой ткани. Соответствующий видеоурок появился на ее странице в Instagram.
Жительница Перта Каролина Макколей (Carolina McCauley) опубликовала ролик, в котором рассказала, каким образом она избавляется от трудновыводимых пятен с помощью подручных средств.
На размещенных кадрах эксперт промокнула разлитый на белую футболку кофе бумажной салфеткой, чтобы напиток не успел впитаться в ткань. Затем австралийка залила одежду кипятком, добавив в воду стакан уксуса и небольшое количество жидкого мыла, и оставила вещь в растворе на полчаса. После этого она протерла пятно щеткой и отправила испачканную вещь в стиральную машину.
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