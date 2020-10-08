Как Marvel: Роберт Дауни-младший создаст киновселенную о Шерлоке Холмсе



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Выход третьего фильма «Шерлок Холмс», с Дауни-младшим в главной роли и Джудом Лоу в роли доктора Ватсона намечен на декабрь 2021 года

По мнению актера, у книг Артура Конана Дойла есть потенциал для такого масштабного проекта

5 октября известный голливудский актер Роберт Дауни – младший и его жена-продюсер Сьюзан выступили на фестивале инноваций Fast Company, где озвучили свою новую идею. Пара хочет создать киновселенную по «Шерлоку Холмсу», ориентируясь на то, что сделала студия Marvel, главной звездой которой Роберт был более десяти лет.

Дауни-младший заявил, что произведения Артура Конана Дойла — это прекрасный материал для создания киновселенной. Актер уже сыграл Шерлока Холмса в двух фильмах (2009 и 2011 годов) и сейчас готовится сделать триквел, но не планирует останавливаться на нем. Ведь историю гениального сыщика можно расширить еще несколькими полнометражными картинами и сериалами. И они не обязательно должны быть про Холмса, можно исследовать приключения и второстепенных персонажей.

«Мы не повторюшки, мы не хотим просто сделать то, что уже было сделано, — говорит Роберт о своей собственной киновселенной. — Но я думаю, что сама модель стала намного более объемной, чем раньше. То, что я видел, было очень скромным началом, с очень неопределенными планами и множеством творческих рисков, но также был и алгоритм для определения потенциала».

Напомним, выход третьего фильма «Шерлок Холмс», с Дауни-младшим в главной роли и Джудом Лоу в роли доктора Ватсона намечен на декабрь 2021 года. Однако дата начала съемок уже не раз переносилась.

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