Вышел тизер фильма «Охотник на чудовищ» с Миллой Йовович в главной роли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса Милла Йовович

Знаменитая актриса снова блеснет в экранизации компьютерной игры.

В 2016 году вышел последний фильм кинофраншизы «Обитель зла». Но ее звезда, актриса Милла Йовович не отказалась от проектов в по компьютерным играм, в которых она играла бы отважную воительницу. В том же году стало известно, что ее муж — режиссер Пол Андерсон — будет снимать кино по видеоигре Monster Hunter (от той же японской компании, что создала Resident Evil). Съемки прошли в ЮАР в 2018-ом, и вот 3 октября 2020 года вышел первый тизер картины «Охотник на чудовищ».

Ролик длится всего 16 секунд, но на нем видно, как героиня Йовович по прозвищу Артемида стреляет из пулемета по огромного рогатому монстру, который вылез из песка. По сюжету, группа солдат попадает в параллельный мир, где правят гигантские чудовища. Огневая мощь армии оказывается бесполезна против этих созданий, но землян спасает местный Охотник, который знает, как противостоять кровожадным хищникам. Он и главная героиня делятся друг с другом своими навыками, чтобы выжить в этом неприветливом мире.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает