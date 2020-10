Что нужно знать перед выходом второго сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В продолжении появятся знакомые персонажи и, возможно, один новичок

В конце 2019 года закончился показ первого сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Каррелом — флагманского драматического проекта стримингового сервиса Apple TV+. Шоу раскрывает злободневные темы: движение #MeToo и его отдельные перегибы, соперничество на рабочем месте, токсичность корпоративной среды в крупных компаниях.

Когда выйдет 2‑й сезон «Утреннего шоу»

В Apple TV+ еще в ноябре 2019 года подтвердилиApple TV Plus Renews Four Series as Glimpses Emerge of First‑Week Activity, что планируют снимать «Утреннее шоу» дальше. Ожидалось, что новые эпизоды выйдут‘The Morning Show’ Season 2: Everything We Know so Far About the Show’s Return через год, в ноябре 2020‑го. Но пока трудно сказать, сможет ли студия сдержать обещание: работе над вторым сезоном помешала‘Morning Show’ Shuts Down Production Due to Coronavirus Concerns пандемия коронавируса.

Есть ли трейлер 2‑го сезона «Утреннего шоу»

Ни новых кадров, ни тизеров пока не показали. Полноценный трейлер зрители и вовсе увидят нескоро: он может появиться как за несколько месяцев, так и за несколько недель до премьеры.

Кто снимется во втором сезоне «Утреннего шоу»

В новом сезоне вернется большинство основных персонажей сериала. Новичков пока не объявляли, но в апреле известный голливудский актер Зак Брафф рассказалHow I’m Living Now: Zach Braff, Actor, Writer and Director, что, возможно, появится в «Утреннем шоу» в роли приглашенной звезды (хотя не отказался бы и срежиссировать один из эпизодов).

Что будет во 2‑м сезоне «Утреннего шоу»

Информации о том, что ждет зрителей во втором сезоне, пока практически нет. Не исключено, что на дальнейшее развитие событий в сериале повлияют предстоящие президентские выборы в США. Но создательница Керри Эрин пояснила‘The Morning Show’ Boss on How Real‑Life Politics Will Influence Season 2, что эта тема может найти отражение в шоу скорее косвенно, чем напрямую. Она считает, что в первую очередь ее задача — показать на экране многогранных женских персонажей.

Телевизионщица сравнила‘Morning Show’ Boss After Cliffhanger Finale: Season 2 Will Be «Escaping From the Wreckage» сценарий будущего сезона с огромным зданием, обрушившимся на героев, которые теперь вынуждены выбираться из‑под обломков. А также пообещала зрителям продолжение историй Фреда Миклена и Кори Эллисона. В общем, новый сезон «Утреннего шоу» обещает стать не менее, а то и более драматичным, чем первый.