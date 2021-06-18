Каменских впервые призналась о предложениях «интима» в начале карьеры

Как утверждает артистка, она рано начала карьеру, но всегда хотела добиться успеха

Певица Настя Каменских рассказала о предложениях «интима за деньги» в начале карьеры. Своими воспоминаниями артистка поделилась в интервью журналу Jetsetter.

По информации медиа, Каменских никогда не позволяла себе вступать в отношения ради денег, однако это не мешало состоятельным поклонникам делать ей непристойные предложения. «Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — подчеркнула звезда в интервью.

Как утверждает артистка, она рано начала карьеру, но всегда хотела добиться успеха без помощи влиятельных мужчин.

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