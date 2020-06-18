Как выглядит роскошный дом звезды «Сватов» и путинского орденоносца Федора Добронравова



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Фото дома с высоты птичьего полета появилось в сети

Известный российский актер Федор Добронравов, который сыграл Ивана Будько в сериале «Сваты», сумел заработать на роскошный загородный дом в Подмосковье

Фото дома с высоты птичьего полета появилось в сети. На нем - двухэтажный особняк с большой ухоженной территорией. Возле дома построен бассейн и баня, а также качели для внуков актера. Известно, что Добронравов живет по соседству с актером Романом Мадяновым, который широко известен публике по роли в российском сериале «Солдаты». Вместе коллеги и соседи ездят на рыбалку.

Известно, что у актера есть двухкомнатная квартира в Москве.

В апреле мы писали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награжден актер Федор Добронравов.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову, исполнивший в сериале «Сваты» одну из главных ролей.