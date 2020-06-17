Необычный дом в Японии, который на самом деле больше, чем кажется



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Теперь вы знаете, как выглядит компактное жилье

Японское архитектурное бюро Mizuishi Architects Atelier придумало необычный дом. Перед дизайнерами стояла непростая задача — нужно было построить дом на небольшом земельном участке и при этом не навредить метражу. Двухэтажное здание разместилось между дорогой и рекой. Площадь компактного жилья — 55 кв. метров. В доме есть все самое необходимое — гостиная, просторная кухня, спальня и даже крохотная игровая комната для детей. Смотрите, что у них получилось:

Перед дизайнерами стояла непростая задача — нужно было создать дом на небольшом земельном участке и при этом не навредить метражу.

Интерьер – минималистичный и функциональный. Белые стены визуально расширяют внутреннее пространство дома, а компактная мебель не занимает слишком много места. Свободные уголки дизайнеры украсили домашними растениями.

В доме есть все самое необходимое — гостиная, просторная кухня, спальня и даже крохотная игровая комната для детей.