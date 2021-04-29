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    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021

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    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021

    Какие брюки выбрать и с чем носить

    Модные брюки весны-лета 2021 впечатляют разнообразием цветов. Особенно в почете нежные пастельные оттенки и яркие кислотные. Но главная их отличительная черта — макси длинна и объем. Чем шире или длиннее брюки, тем лучше.

    Посадка: высокая или миди. Носить такие брюки можно с блузами, топами или футболками. А еще для полного трендового образа их стоить дополнить свободным пиджаком.

    Длина должна быть такой, чтобы даже практически не было видно обувь. При этом можно выбрать полностью свободный фасон или расклешенный к низу.

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    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021
    Какие брюки надеть? Смотрите самые модные модели сезона весна-лето 2021

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: мода и красота как быть модным одежда
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