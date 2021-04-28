Супругу принца Уильяма заметили в сапогах 17-летней давности (фото)

Впервые герцогиня была замечена в обуви во дворце Бленхейм в 2004 году

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в обуви, в которой ранее уже выходила в свет. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

Речь идет о коричневых сапогах 17-летней давности бренда Penelope Chilvers. Отмечается, что их стоимость составляет 475 фунтов стерлингов. Так, 39-летняя Миддлтон вместе с мужем отправились на ферму рядом с графством Дарем. Жена принца Уильяма надела бежевый свитер с этническим принтом, куртку цвета хаки, темно-синие джинсы скинни, а также упомянутые сапоги.

Согласно материалу, впервые герцогиня была замечена в этой обуви во дворце Бленхейм в 2004 году, а год спустя она надела их на фестиваль троеборья в графстве Глостершир. В 2016 году Миддлтон запечатлели в коричневых сапогах, когда они вместе с супругом отправились в трехчасовой поход по Бутану. Кроме того, папарацци засняли Кэтрин в описанной обуви в ноябре прошлого года во время визита начальной школы Робин Гуд (Robin Hood Primary School) в Лондоне.

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