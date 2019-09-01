Каким будет новый IPhone (фото)



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Среди новых функций, предположительно, будет беспроводная зарядка

10 сентября компания Apple продемонстрирует миру новую линейку смартфонов и других гаджетов. Презентация пройдёт в штаб-квартире Apple, ее организуют в Театре Стива Джобса.

Уже известно, что будут представлены три айфона. Это будут преемники XS, XS Max и XR, то есть будут две премиальные и одна бюджетная модели.

Что касается внешнего вида, то он будет мало отличаться от iPhone, представленных в 2018 году. iPhone XR 2 получит двойной модуль основной камеры, а XS 2 Max – модуль с тремя камерами, это позволит делать качественные фотографии с улучшенной цветопередачей. Главная загадка: как их расположит Apple? Есть несколько вариантов, основанных на предположениях экспертов.