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    Жизнь

    Каким будет новый IPhone (фото)

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    Каким будет новый IPhone (фото)

    Среди новых функций, предположительно, будет беспроводная зарядка

    10 сентября компания Apple продемонстрирует миру новую линейку смартфонов и других гаджетов. Презентация пройдёт в штаб-квартире Apple, ее организуют в Театре Стива Джобса.

    Уже известно, что будут представлены три айфона. Это будут преемники XS, XS Max и XR, то есть будут две премиальные и одна бюджетная модели.

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    Каким будет новый IPhone (фото)
    Каким будет новый IPhone (фото)
    Каким будет новый IPhone (фото)
    Каким будет новый IPhone (фото)
    Каким будет новый IPhone (фото)

    Что касается внешнего вида, то он будет мало отличаться от iPhone, представленных в 2018 году. iPhone XR 2 получит двойной модуль основной камеры, а XS 2 Max – модуль с тремя камерами, это позволит делать качественные фотографии с улучшенной цветопередачей. Главная загадка: как их расположит Apple? Есть несколько вариантов, основанных на предположениях экспертов.

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