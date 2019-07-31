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    Жизнь

    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере

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    Камалия - Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия

    Артистка поделилась впечатлениями с отдыха

    Жена миллиардера Мохаммада Захура и певица Камалия вместе с мужем и двумя дочурками Арабеллой и Мирабеллой отправилась отдыхать на круизном лайнере.

    В своем Инстаграме артистка поделилась впечатлениями и фото с отдыха. Например, Камалия засветила причудливый розовый лук.

    «Вечер «Элегантност» на борту нашего судна». Завтра Майорка. Там проведем день у себя дома. , - написала певица и показала в платье до пола.

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    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере
    Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере

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    Камалия певица
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