Камалия умилила сеть трогательными фото с детьми на круизном лайнере



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Камалия

Артистка поделилась впечатлениями с отдыха

Жена миллиардера Мохаммада Захура и певица Камалия вместе с мужем и двумя дочурками Арабеллой и Мирабеллой отправилась отдыхать на круизном лайнере.

В своем Инстаграме артистка поделилась впечатлениями и фото с отдыха. Например, Камалия засветила причудливый розовый лук.

«Вечер «Элегантност» на борту нашего судна». Завтра Майорка. Там проведем день у себя дома. , - написала певица и показала в платье до пола.