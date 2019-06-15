Кандидат от партии «Слуга народа» выкладывает в соцсети откровенные фото



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Диана Москаленко instagram.com/_dianadiamond_/

В Раду собралась настоящая «богиня» Инстаграма

На днях партия «Слуга народа» представила вторую сотню своего списка кандидатов в депутаты. Среди выдвиженцев есть немало людей, о которых в открытых источниках информации не найти.

Среди таких ноунеймов нашелся весьма любопытный персонаж по имени Диана Москаленко. О ней известно немного, преимущественно вся информация о кандидате находится на ее странице в Инстаграме. Женщина называет себя сертифицированным блоггером Украины (что бы это ни значило) и певицей. Впрочем, количество ее подписчиков не свидетельствует о мегапопулярности Дианы как блоггера.

Основной контент страницы кандидата – откровенные фото в белье, которые сопровождаются размышлениями о правильном питании, фигуре и сексуальности. Также у Дианы двое сыновей.

Примечательно, что на ее странице также размещено фото Владимира и Елены Зеленских с подписью: «Счастливый исторический день!».



