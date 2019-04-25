Канье Уэст решил открыть свою церковь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канье Уэст Legion Media

После успешного выступления на фестивале Coachella 41-летний Канье Уэст собрался создать свою церковь, где бы проводил воскресные службы

У супруга Ким Кардашьян множество проектов: свои лейбл, марка одежды, он занимается архитектурой и успевает уделять время семье. Однако музыканту все мало, теперь он намерен открыть свою церковь. С начала года для родных и друзей Канье проводит церковные службы в Калабасас, на которых выступает вместе с хором.

Недавно он дал масштабный концерт в рамках празднования католической Пасхи на фестивале Coahella. На его службу собралось более 50 тысяч людей, что вдохновило его на создания места, где бы он смог регулярно проводить свои службы.

«Он чрезвычайно увлечен своей верой и хочет делиться ею с людьми», — приводит слова своего источника издание People.

Канье верит, что музыкой можно исцелить людей и их проблемы. Его службы отличаются от традиционного формата с проповедями и молитвами. Вместо этого он хочет указать людям путь к Богу через искусство и объединение людей, которые любят и заботятся друг о друге.

Ранее музыкант собирался баллотироваться в президенты США. Однако позже Канье признался, что его использовали, чтобы продвигать свои идеи, поэтому он решил дистанцироваться от политики и сфокусироваться на творчестве. Теперь ясно, к чему он вел.

Джерело: graziamagazine.ru