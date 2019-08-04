Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе



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Кара Делевинь

Влюбленные обменялись клятвами в Лас-Вегасе

26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон сыграли свадьбу. О свадьбе знаменитостей рассказал владелец часовни Майкл Келли. Он признался, что модель и звезда сериала «Милые обманщицы» пошли к алтарю в черных нарядах, а Эшли несла в руках букет.

Майкл заявил, что девушки мечтали о тихой церемонии. «Кара и Эшли были уверены в том, что делают, и в том, что они значат друг для друга. Они хотели, чтобы все было просто, тихо и легко», – цитирует The Sun слова владельца часовни.

Среди гостей церемонии были Шарлиз Терон и Софи Тернер. У алтаря модель и актрису встречал двойник Элвиса Пресли.