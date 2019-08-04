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    Жизнь

    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе

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    Кара Делевинь - Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь

    Влюбленные обменялись клятвами в Лас-Вегасе

    26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон сыграли свадьбу. О свадьбе знаменитостей рассказал владелец часовни Майкл Келли. Он признался, что модель и звезда сериала «Милые обманщицы» пошли к алтарю в черных нарядах, а Эшли несла в руках букет.

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    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе
    Кара Делевинь и ее возлюбленная тайно поженились в Лас-Вегасе

    Майкл заявил, что девушки мечтали о тихой церемонии. «Кара и Эшли были уверены в том, что делают, и в том, что они значат друг для друга. Они хотели, чтобы все было просто, тихо и легко», – цитирует The Sun слова владельца часовни.

    Среди гостей церемонии были Шарлиз Терон и Софи Тернер. У алтаря модель и актрису встречал двойник Элвиса Пресли.

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    модель
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