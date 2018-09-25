Кайли Дженнер продала свой дом за $12 млн

Кайли Дженнер в 21 год прекрасно умеет зарабатывать не только на коллекциях косметики, но и на недвижимости

Особняк в Хидден-Хиллз с 6 спальнями, винным подвалом, фонтанами и бассейном Кайли приобрела в 2016 году за 6 миллионов долларов, а недавно – даже не выставляя недвижимость в открытую продажу – продала ее уже за 6,7 миллионов.

«В нагрузку» Дженнер избавилась и от пустого участка по соседству с домом, который купила в 2017 за 5 миллионов – а в 2018 продала за 5,35.

Сама Кайли живет в особняке более дорогостоящем – свой дом в Хидден-Хиллз с 8 спальнями и 10 ванными комнатами она купила в 2016 году за 12 миллионов долларов.