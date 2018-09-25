Экстремально похудевшая Мэрайя Кэри засветила стройные ноги в мини-платье



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Мэрайя Кэри

Около года назад Мэрайя Кэри решилась на кардинальные меры и прошла операцию по бандажированию желудка

И хотя многим поклонникам певицы такой метод показался весьма радикальным, она, кажется, более, чем довольна полученным результатом и не стесняется его демонстрирует.

Так на днях Мэрайя приняла участие в фестивале iHeartRadio, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе. Похудевшая на 22 килограмма певица вышла к фотографам в ультракоротком платье Bryan Hearns с глубоким декольте.

Наряд, оптимально подчеркнувший ее аппетитные формы, исполнительница дополнила чулками в мелкую сетку и босоножки на высоком каблуке."Благодарна @iheartradio за приглашение на фестиваль. Мне понравилось, было весело», — написала Кэри в Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru