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    Жизнь

    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч

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    <p>Кендалл Дженнер</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood/</p> - Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч

    Кендалл Дженнер

    Фото: instagram / redcarpetmood/

    Фанаты супермодели устроили давку на открытии ювелирного магазина

    Кендалл Дженнер выступила в роли почетного гостя на открытии магазина Tiffany&Co в Сиднее. Само мероприятие прошло спокойно, но сначала до него нужно было добраться, а охране с трудом удавалось удержать австралийцев, устроивших давку на улице. И если на открытии ресторана Тимати в Бишкеке поводом для массового безумия стали бургеры, то в Сиднее, как оказалось, люди испытывают острую потребность в селфи с 23-летней моделью из клана Кардашьян-Дженнер.

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    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч
    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч
    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч
    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч
    Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч

    Кендалл, тем не менее, оставалась приветливой и расслабленной. По рассчетам Daily Mail, за участие в мероприятии ей заплатили не менее $350 тысяч, то есть за каждую минуту пребывания в Сиднее девушка становилась богаче на 350 долларов.

     

    знаменитости шоу-бизнес селфи
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