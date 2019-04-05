Кендалл Дженнер за участие в открытии ювелирного магазина получила $350 тысяч



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Кендалл Дженнер Фото: instagram / redcarpetmood/

Фанаты супермодели устроили давку на открытии ювелирного магазина

Кендалл Дженнер выступила в роли почетного гостя на открытии магазина Tiffany&Co в Сиднее. Само мероприятие прошло спокойно, но сначала до него нужно было добраться, а охране с трудом удавалось удержать австралийцев, устроивших давку на улице. И если на открытии ресторана Тимати в Бишкеке поводом для массового безумия стали бургеры, то в Сиднее, как оказалось, люди испытывают острую потребность в селфи с 23-летней моделью из клана Кардашьян-Дженнер.

Кендалл, тем не менее, оставалась приветливой и расслабленной. По рассчетам Daily Mail, за участие в мероприятии ей заплатили не менее $350 тысяч, то есть за каждую минуту пребывания в Сиднее девушка становилась богаче на 350 долларов.