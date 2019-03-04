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    Жизнь

    Кейт Бекинсейл подтвердила роман с 25-летним экс-бойфрендом Арианы Гранде

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    Кейт Бекинсейл с возлюбленным - Кейт Бекинсейл подтвердила роман с 25-летним экс-бойфрендом Арианы Гранде
    Кейт Бекинсейл с возлюбленным

    Воскресный хоккейный матч между New York Rangers и Washington Capitals оказался горячее, чем можно было бы предположить

    Жару давали не только спортсмены на льду, но и некоторые зрители на трибунах.

    О новом романе актрисы заговорили в начале января, когда ее увидели на afterparty "Золотого глобуса" в компании Пита Дэвидсона. Бекинсейл отрицала романтическую связь с комиком и бывшим женихом Арианы Гранде. Но не прошло и года, как слова больше оказались не нужны: вчера Кейт и Пита засняли целующимися на хоккейном матче в Нью-Йорке. 

    Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что Дэвидсон всего на пять лет старше 20-летней дочери Бекинсейл - Лили Мо. Самой Кейт сейчас 45 лет. 

    Ранее актрисе приписывали романт с ассистентом Стивеном Симбари. К слову, их каминг-аут тоже состоялся на трибунах, правда, уже баскетбольной игры в Лос-Анджелесе.

    Напомним, в 2016 году Кейт Бекинсейл развелась с режиссером Леном Уайзманом, с которым начала встречаться в 2003 году. 

    Джерело: Hello!

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