Кейт Бекинсейл подтвердила роман с 25-летним экс-бойфрендом Арианы Гранде



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Кейт Бекинсейл с возлюбленным

Воскресный хоккейный матч между New York Rangers и Washington Capitals оказался горячее, чем можно было бы предположить

Жару давали не только спортсмены на льду, но и некоторые зрители на трибунах.

О новом романе актрисы заговорили в начале января, когда ее увидели на afterparty "Золотого глобуса" в компании Пита Дэвидсона. Бекинсейл отрицала романтическую связь с комиком и бывшим женихом Арианы Гранде. Но не прошло и года, как слова больше оказались не нужны: вчера Кейт и Пита засняли целующимися на хоккейном матче в Нью-Йорке.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что Дэвидсон всего на пять лет старше 20-летней дочери Бекинсейл - Лили Мо. Самой Кейт сейчас 45 лет.

Ранее актрисе приписывали романт с ассистентом Стивеном Симбари. К слову, их каминг-аут тоже состоялся на трибунах, правда, уже баскетбольной игры в Лос-Анджелесе.

Напомним, в 2016 году Кейт Бекинсейл развелась с режиссером Леном Уайзманом, с которым начала встречаться в 2003 году.

Джерело: Hello!