Chanel опубликовали последнее интервью Карла Лагерфельда: Я создал свой собственный мир и живу в нем



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Карл Лагерфельд 112.ua

Chanel выпустили подкаст, в котором главный редактор журнала Monocle Тайлер Брюле берет интервью у Карла Лагерфельда

Запись была сделана в декабре прошлого года в Нью-Йорке перед показом Chanel Métiers d’Art в Метрополитен-музее. Лагерфельд и Брюле говорят на разные темы — от моды до политики.

О коллекции, которая была посвящена Древнему Египту, дизайнер говорит так:

«Вещи, сделанные 4000 лет назад, выглядят очень современными. То, что осталось после Древнего Египта, безупречно с точки зрения стиля и вкуса. Плохой вкус появился позже. Вместе с эрой индустриализации. До XVIII века плохого вкуса не было. Были только современные красивые вещи».

Стоит отметить, что Лагерфельду мастерски удалось найти баланс между кодами Chanel и элементами древнеегипетского костюма. Так, крой коротких твидовых юбок напоминал о повязках «шендит», белые струящиеся платья в пол отсылали к образу Клеопатры и ее подчиненных, а сложные фактуры, украсившие платья в финале шоу, напоминали о жуках-скарабеях своим блеском и цветовой гаммой.

Кроме этого, в интервью Лагерфельд рассказал, как устроена его работа в Chanel.

«Я счастливчик. Если я что-то хочу, я сразу это получаю – и самого лучшего качества..Меня раздражает мысль, что нужно делать что-то одно. Из одной идеи рождается другая. Если бы в Chanel меня изолировали в башне из слоновой кости, не думаю, что из этого бы что-то получилось, – объяснил дизайнер, который одновременно занимался несколькими брендами как креативный директор, а также фотографировал и выпускал по несколько коллабораций в год. – Я не думаю о том (как много я работаю). Я решаю проблему за проблемой, иду шаг за шагом, коллекция за коллекцией. Это бизнес без остановки. И он меня очаровывает. Единственный человек, который никогда не будет жаловаться на то, что происходит в его мире, – это я», - отметил дизайнер.

Также легенда модного мира рассказал, как ему удавалось успевать все и вся: «У меня ясная голова и очень хорошая память. Мне не нужно ничего гуглить. Я создал свой собственный мир и живу в нем. И то, что происходит в моем мире, я использую в своей работе», - заявил Карл.

Напомним, что 85-летний креативный директор Модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже. Как сообщил французский журнал Closer, в последние несколько недель модельер плохо себя чувствовал. Вечером в понедельник, 18 февраля, его состояние ухудшилось и его экстренно доставили в госпиталь.Там он и скончался. Позже выяснилось, что легендарный модельер боролся с онкологическим заболеванием.

Джерело: Buro 24/7