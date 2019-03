Не дожил до юбилея: ушел из жизни фронтмен группы The Prodigy



Вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт

Известный танцор, музыкант и вокалист культовой группы The Prodigy скончался в возрасте 49 лет

В Великобритании найден мертвым вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт

Как сообщает The Sun, тело фронтмена The Prodigy обнаружили в своем доме в Эссексе утром 4 марта.

На данный момент причины смерти не установлены.

Стоит отметить, что группа Тhe Prodigy была основана в 1990 году. За все время своего существования музыканты получили множество наград, а пластинка под названием The Fat of the Land стала музыкальным символом 90-х.

Напомним, что в конце прошлого года культовые британские электронщики The Prodigy выпустили седьмой студийный альбом под названием No Tourists. Альбом стал первой работой, которая вышла на собственном лейбле группы Take me to the hospital