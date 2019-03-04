Майли Сайрус рассказала, как целовалась с девочкой



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Майли Сайрус

Майли Сайрус не перестаёт удивлять своих поклонников

На днях она стала гостьей подкаста Ру Пола. В откровенном разговоре с ведущим эпатажная звезда, известность которой принесли тв-проекты Disney, призналась, что её первый поцелуй был отнюдь не с принцем.

«Я росла на Юге… и мой первый поцелуй был с девочкой в средней школе. Никто в Нэшвилле не мог понять вот таких отношений», — рассказала певица. Она подчеркнула, что со времен съёмок в сериале «Ханна Монтана» всегда старалась защищать людей нетрадиционной ориентации: «Я была одним из немногих детей на телеканале Disney, кто не постеснялся сказать, что поддерживает своих друзей-геев. Никто не смел об этом говорить, поэтому для меня это всегда было очень важно».

Сайрус, которая появилась на премьере 11 сезона реалити-шоу «Королевские гонки Ру Пола» в качестве приглашенного судьи, похвалила передачу за актуальную тему самопринятия. «В вашем шоу речь идёт не только о принятии своей сексуальной ориентации, но и о принятии своей чёртовой личности в целом. Это значит, что себя нужно любить больше всех», — подытожила певица.

Напомним, что Майли Сайрус, в декабре связавшая себя узами брака с Лиамом Хемсвортом, давно объявила о своей бисексуальности. Некоторое время она даже встречалась с моделью Стеллой Максвелл. Впрочем, роман длился недолго, Максвелл предпочла развивать долгосрочные отношения с Кристен Стюарт.

Джерело: popcornnews