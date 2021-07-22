Роскошная Злата Огневич похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Знаменитость показала соблазнительный кадр
Певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.
Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.
«Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви», — сообщила знаменитость.
Со своей стороны, восхищенные фолловеры написали в комментариях ряд комплиментов.
Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.
Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.