Роскошная Злата Огневич похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Знаменитость показала соблазнительный кадр

Певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.

Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.

«Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви», — сообщила знаменитость.

instagram.com/zlata.ognevich/

Со своей стороны, восхищенные фолловеры написали в комментариях ряд комплиментов.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.