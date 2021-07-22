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    Роскошная Злата Огневич похвасталась фигурой в купальнике (фото)

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    Певица Злата Огневич - Роскошная Злата Огневич похвасталась фигурой в купальнике (фото)
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Знаменитость показала соблазнительный кадр

    Певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.

    Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.

    «Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви», — сообщила знаменитость.

    instagram.com/zlata.ognevich/
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Со своей стороны, восхищенные фолловеры написали в комментариях ряд комплиментов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Злата Огневич
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    Роскошная Злата Огневич похвасталась фигурой в купальнике (фото)