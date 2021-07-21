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    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)

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    Боксер Майк Тайсон - Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Боксер Майк Тайсон

    Боксер примерил вещи из коллекции весна-лето 2022.

    Модный бренд Roberto Cavalli показал новую коллекцию весна-лето 2022 и посвященную ей съемку, в которой, помимо моделей, принял участие звезда бокса Майк Тайсон.

    Боксер примерил кожаные куртки, вещи с анималистичными принтами, крупные украшения с мотивами ягуара.

    В самой коллекции было много элементов, отсылающих к боксу, вроде коротких шорт и спортивных маек, халатов, которые спортсмены накидывают между боями, бомберов, ремней-корсетов.

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    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)
    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости мода и красота
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    Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)