Легендарный боксер стал лицом модного бренда (фото)

Боксер примерил вещи из коллекции весна-лето 2022.

Модный бренд Roberto Cavalli показал новую коллекцию весна-лето 2022 и посвященную ей съемку, в которой, помимо моделей, принял участие звезда бокса Майк Тайсон.

Боксер примерил кожаные куртки, вещи с анималистичными принтами, крупные украшения с мотивами ягуара.

В самой коллекции было много элементов, отсылающих к боксу, вроде коротких шорт и спортивных маек, халатов, которые спортсмены накидывают между боями, бомберов, ремней-корсетов.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.