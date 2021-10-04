Disney заплатил Скарлетт Йоханссон $40 млн, чтобы помириться с актрисой

Артистка призналась, что очень рада разрешению разногласий с компанией

Актриса Скарлетт Йоханссон помирилась с Disney. По данным издания Deadline, компания выплатила актрисе $40 млн компенсации за то, что фильм «Черная вдова» вышел на стриминге одновременно с началом проката. В конце июля Йоханссон подала в суд на Disney, так как по контракту ее конечный гонорар зависел именно от сборов в кинотеатрах, поэтому она требовала процент и со стриминга. Примеру Скарлетт последовала и другая голливудская актриса — Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Круэлла», который так же, как и «Черная вдова», одновременно вышел и в кинотеатрах, и на онлайн-сервисах. С ней Disney договорился еще в августе.

«Я рада, что разрешились наши разногласия с Disney. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе на протяжении многих лет, я очень ценю свои творческие отношения с командой. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», - сказала актриса об урегулировании конфликта с Disney

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