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    Билли Айлиш покрасилась и случайно установила рекорд (фото)

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    Певица&nbsp;Билли Айлиш - Билли Айлиш покрасилась и случайно установила рекорд (фото)
    Певица Билли Айлиш

    Новый цвет так понравился фанатам, что они завалили артистку лайками

    Новый цвет волос — это всегда начало чего-то нового в жизни. Но иногда оказывается, что смена имиджа приносит нечто большее, чем просто свежее отражение в зеркале. Например, певица Билли Айлиш покрасила волосы и сразу же побила рекорд Инстаграма. Для кого-то из фанатов это не стало неожиданностью, но вот некоторые оказались не готовы к тому, что Билли так резко откажется от своих темных волос с ярко-зелеными корнями.

    Недавно фанаты начали подозревать, что Билли сменила цвет волос и скрывает это

    Под фотографиями певицы с премии «Грэмми» стали появляться комментарии с просьбами показать ее новый цвет волос и не прятать его под париком. Как оказалось, интуиция не подвела подписчиков — Билли действительно сменила цвет волос.

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    18 марта певица все-таки показала фанатам свой новый цвет волос

    Как сообщает BBC, публикация с новым цветом волос набрала миллион лайков всего за 6 минут. Предыдущий рекорд принадлежал другой певице, Селене Гомес, которая быстрее всех получила миллион сердечек в 2018 году.

    Сейчас на публикации Билли более 19 миллионов лайков, и их количество растет. Фотография уже попала в топ-10 самых популярных снимков в сети за все время.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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