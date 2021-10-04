Нескромное декольте и бант. Дочь Майкла Джексона взбудоражила поклонников смелым образом

В Париже проходит Неделя моды

23-летняя Пэрис Джексон, дочь покойного Майкла Джексона, появилась на модном показе в головокружительно стильном образе. Наследница поп-короля пришла на мероприятие в образе роковой красавицы.

Пэрис надела своего рода уникальное черное асимметричное платье со смелым вырезом в форме сердца и сетчатой юбкой с эффектным многослойным бантом. Звездная блондинка дополнила образ темно-синими туфлями на платформе, которые тоже были украшены бантом.

Обнаженные плечи, глубокое декольте и акцент на талии: Пэрис выглядела невероятно привлекательно. Она с радостью позировала фотографам и принимала максимально выигрышные позы. Дочь поп-короля внимательно подошла и к выбору аксессуаров: она надела жемчужное ожерелье с подвеской Vivienne Westwood спереди и серебряные серьги.

instagram.com/parisjackson/

Стилисты позаботились и о том, чтобы прическа полностью соответствовала концепции образа. Изысканные локоны блондинки были уложены на одну сторону, благодаря чему ее черты стали еще более выразительными.

«Нереальная красавица», «Очень крутой образ», «Пэрис, ты просто бомба», «Очень красивая, я в восторге», «Кажешься голливудской дивой», «Потрясающий стиль, я обожаю Вивьен, она просто легенда», «Платье-мечта», — поделились впечатлениями от образа дочери звезды западные блогеры.

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