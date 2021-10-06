Советы от стилиста: как выглядеть выше и стройнее с помощью одежды

Как можно с помощью наряда вытянуть силуэт

Редкая девушка, глядя в зеркало, остается довольна своим отражением. Но унывать не стоит – ведь есть способы выглядеть выше и стройнее, выбирая правильную одежду. Чтобы этого добиться, нужно с помощью наряда вытянуть силуэт, как же это сделать, рассказала стилист Анна Мишаевна на своей странице в Instagram. Об этом пишет РБК-Украина.

Как выглядеть выше и стройнее:

Можно носить монохромные вещи (это когда в образе все вещи одного цвета)

Можно носить вертикальные линии, к примеру полоску (но свою, полоска может дать неправильный эффект, так что осторожно), брюки со стрелками.

Асимметрия в одежде, разрезы на юбке, ремень с длинным краем.

Второй слой и цветная вертикаль. Хорошо работает и в одном и во втором случае.

Всякие V вырезы тоже работают в этих случаях. Удлиненные украшения.

Комбинезоны хорошо работают на маленький рост.

Выбираем высокую посадку низов и показываем талию. Обязательно заправляем верха полностью или частично. Сюда же применяем пояса. Так ноги кажутся длиннее. Можно еще сюда же добавить укороченный жакет и будет бомба.

Открываем запястье и щиколотки, самые тонкие наши места.

Удлиненные верха, пальто, тренчи и тд. ниже колена, тоже вытягивают силуэт, а когда есть возможность, не застегиваем, и получаем цветовую вертикаль, что тоже работает в обе стороны.

Брюки в пол или палаццо с каблуком, тоже классно работает на маленький рост. Длинные платья и юбки тоже удлиняют силуэт.

Если вы стройненькая, но маленькая, носите мини, при условии, что ножки стройные и это уместно в вашем гардеробе.

Обувь в цвет ног, ну или близко по цвету, особенно если острый носик, и вырез V.

Обувь на платформе. Сегодня мега тренд, обратите внимание на него. Если вы маленькая, и вам хочется казаться выше, то этот тренд мега находка для вас.

Напомним, супруги из Ноттингема (Англия) – Грейс и Райан Кенворд нашли оригинальный способ сэкономить семейный бюджет, значительно снизив свои расходы на одежду: муж и жена покупают вещи, которые могут носить совместно.