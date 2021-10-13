Украина – Босния. Дзидзьо мощно исполнил национальный гимн перед матчем во Львове (видео)

Яркое исполнение гимна не вдохновило наших игроков на победу

Популярный украинский певец Дзидзьо в очередной раз порадовал поклонников исполнением гимна Украины.

На этот раз артист спел перед матчем нашей сборной с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов»

Видео опубликовал телеграм-канал champion.com.ua.

Отметим, что яркое исполнение гимна не слишком вдохновило наших игроков: сборная потеряла очки в матче, сыграв с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1. Гол в нашей команде забил Андрей Ярмоленко.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.