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    Украина – Босния. Дзидзьо мощно исполнил национальный гимн перед матчем во Львове (видео)

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    Певец Дзидзьо - Украина – Босния. Дзидзьо мощно исполнил национальный гимн перед матчем во Львове (видео)
    Певец Дзидзьо
    instagram.com/dzidzio/

    Яркое исполнение гимна не вдохновило наших игроков на победу

    Популярный украинский певец Дзидзьо в очередной раз порадовал поклонников исполнением гимна Украины.

    На этот раз артист спел перед матчем нашей сборной с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов»

    Видео опубликовал телеграм-канал champion.com.ua.

    Отметим, что яркое исполнение гимна не слишком вдохновило наших игроков: сборная потеряла очки в матче, сыграв с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1. Гол в нашей команде забил Андрей Ярмоленко.

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Dzidzio новости
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    Украина – Босния. Дзидзьо мощно исполнил национальный гимн перед матчем во Львове (видео)