Орала матом, выбросила телефон. Джеджула рассказал, как его обижает жена

Артист показал, как его обидела жена

Украинский шоумен Андрей Джеджула в интервью YouTube-блогеру Ирине Маловице, комментируя обвинения супруги в том, что он якобы поднимал на нее руку, показал на своем телефоне ролик, который был записан домашней камерой видеонаблюдения.

На видео запечатлен конфликт между супругами. Ведущий отметил, что о существовании камеры в квартире знали все члены его семьи, а также домработница.

По словам Джеджулы, поводом именно для этого скандала стала его публикация в Instagram Stories, где он показывал, как сворачивает грязный подгузник.

«Я покажу пример, что произошло. Через пять минут после того, как я выложил видео, Юля в нелицеприятной форме начала высказываться в мой адрес. Я вам покажу», – анонсировал ролик Джеджула.

«Ты вообще больной на голову? Уже говно ребенка выкладывает" Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больное. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на х...й», – заявила жена Джеджулы.

После этого Леус забрала стоящую в стороне коляску с ребенком, схватила лежащий на диване телефон и бросила его на пол.

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