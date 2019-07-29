  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки
    Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян борется за судебную реформу всеми возможными способами. В том числе и тем, который получается у нее лучше всего

    Ким Кардашьян объявила о запуске шоу, в котором намерена показать систему правосудия такой, какой увидела она ее сама.

     В своем Instagram Кардашьян опубликовала несколько кадров будущего реалити, сделанных во время посещения исправительного учреждения округа Колумбия.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки
    Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки
    Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки
    instagram.com

    «На прошлой неделе я была очень тронута доктором Марком Говардом, профессором Джорджтауна, который преподает курс в тюрьме Вашингтона, где эти мужчины и женщины могут получить квоту на обучение в Джорджтауне. Я встретила так много удивительных людей, которые жаждут поделиться своими историями с вами. Поэтому мы сняли документальный фильм, над которым я работаю и который выйдет на Oxygen. Я надеюсь, что вы узнаете о системе правосудия так же, как и я», - подписала Ким серию селфи с заключенными.

    Читайте також
    знаменитости Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ