Ким Кардашьян запускает шоу о заключенных Америки



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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян борется за судебную реформу всеми возможными способами. В том числе и тем, который получается у нее лучше всего

Ким Кардашьян объявила о запуске шоу, в котором намерена показать систему правосудия такой, какой увидела она ее сама.

В своем Instagram Кардашьян опубликовала несколько кадров будущего реалити, сделанных во время посещения исправительного учреждения округа Колумбия.

«На прошлой неделе я была очень тронута доктором Марком Говардом, профессором Джорджтауна, который преподает курс в тюрьме Вашингтона, где эти мужчины и женщины могут получить квоту на обучение в Джорджтауне. Я встретила так много удивительных людей, которые жаждут поделиться своими историями с вами. Поэтому мы сняли документальный фильм, над которым я работаю и который выйдет на Oxygen. Я надеюсь, что вы узнаете о системе правосудия так же, как и я», - подписала Ким серию селфи с заключенными.