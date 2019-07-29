Дженнифер Лопес снимет фильм о колумбийской наркобаронессе



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Дженнифер Лопес theplace.ru

Знаменитость также исполнит главную роль в криминальной драме «Крестная мать»

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в криминальной драме «Крестная мать». Актриса и певица также планирует заняться постановкой картины.

Фильм расскажет о жизни Грисельды Бланко — колумбийской наркобаронессы по прозвищу Крестная мать. Она была одной из первых наркодельцов, которые построили свой бизнес в 1970-е и 1980-е годы на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в США, и наиболее могущественным криминальным авторитетом в штате Флорида в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В криминальных кругах Бланко приписывалось изобретение способа убийства, когда мотоциклист, проезжая мимо жертвы, расстреливал её на ходу и уезжал дальше.

В 1985 года Бланко арестовали в Калифорнии. Её признали виновной в организации трёх убийств и приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу в 25 тыс. долларов. Находясь в заключении, продолжала руководить своей сетью наркоторговцев, однако в Колумбии все её дела взял под контроль Медельинский картель, с которым к тому времени отношения Бланко были испорчены из-за её жестокости и неподконтрольности боссам картеля.

После пересмотра дела тюремный срок Бланко был увеличен до 60 лет, но, благодаря адвокатам, она вышла из тюрьмы в 2004 году. Остаться в США ей не удалось, и она была депортирована в Колумбию в том же году. После этого она отошла от активной преступной деятельности. Бланко была застрелена 3 сентября 2012 года в Медельине проезжавшим мотоциклистом.

Сценарий будущего фильма написали Реджина Коррадо и Теренс Уинтер. Изначально планировалось, что проект выйдет на канале HBO, но теперь его будут делать для большого экрана.

Напомним, что совсем недавно Джей Ло отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 50 лет. Как прошло празднование юбилея, можно посмотреть на страницах Scotch.