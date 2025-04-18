Кишеньковий годинник пасажира «Титаніка» виставлено на аукціон

Годинник документально зазначений у офіційному списку речей Ганса, складеному владою через кілька тижнів після катастрофи «Титаніка»

Механізм годинника застиг у часі в момент, коли холодні води Північної Атлантики поглинули пасажира «Титаніка»

Кишеньковий годинник, знайдений серед речей пасажира, який загинув під час катастрофи «Титаніка», може бути проданий на аукціоні за суму до £50,000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Цей жіночий кишеньковий годинник було вилучено з тіла 27-річного данського пасажира другого класу Ганса Крістенсена Гіварда, який подорожував до США разом із двома друзями, що також загинули у трагедії.

Годинник виставляється на продаж його нащадками і буде виставлений на аукціоні в будинку Henry Aldridge and Son у Девізесі, графство Вілтшир, 26 квітня.

Кишеньковий годинник знайшли серед речей данського пасажира фото: ВВС

«Цей предмет документально зазначений у офіційному списку речей Ганса, складеному владою через кілька тижнів після катастрофи «Титаніка», і залишався в його родині з того часу», – сказав аукціоніст Ендрю Олдрідж.

«Механізм годинника застиг у часі в момент, коли холодні води Північної Атлантики поглинули не лише його власника, але й найвідоміший океанський лайнер в історії – «Титанік», 15 квітня 1912 року», – додав він.

Годинник знайшли, коли тіло пана Гіварда вилучили з води після катастрофи, яка забрала життя 1,517 людей. Його поховано у Галіфаксі, Канада.

Також було знайдено ощадну книгу, ключі, готівку у гаманці, компас та паспорт, що належали йому. Усі речі повернули його брату в Данію.

Історія Ганса Гіварда надихнула на створення книги в Данії про історії данців, пов'язані з «Титаніком».

Годинник, що має сліди корозії від солоної води, також був центральним експонатом виставки, присвяченої скандинавському аспекту історії «Титаніка», у Копенгагені у 2012 році.

Нагадаємо, катастрофа батискафа «Титан»: уламки зняли на відео. Берегова охорона США оприлюднила високоякісне відео уламків підводного човна Titan, який вибухнув у червні 2023 року, вбивши всіх п'ятьох пасажирів на борту.

