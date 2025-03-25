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Кабмін виставляє на аукціон «Укрбуд»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кабмін виставляє на аукціон «Укрбуд»
Президентом держкорпорації «Укрбуд» протягом 2010-2016 років був Максим Микитась
фото з відкритих джерел

У вересні минулого року уряд ухвалив рішення включити 100% акцій «Укрбуду» до переліку об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів виставляє на аукціон будівельну компанію «Укрбуд». Стартова ціна лота 262 млн 646 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Майбутній покупець протягом шести місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій зобовʼязується погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.

Крім того, спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та за період, яким володіла до його продажу держава у 2025 році.

Будівельна компанія «Укрбуд» є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – «Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд». Президентом держкорпорації протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії.

Кабінет міністрів виставляє на аукціон будівельну компанію «Укрбуд»
Кабінет міністрів виставляє на аукціон будівельну компанію «Укрбуд»
фото: Telegram/Олексій Гончаренко

ТОВ «Укрбуд девелопмент» Микитася, використовуючи «парасольку» державного підприємства, була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва. Передана на приватизацію компанія, займалася переважно промисловим будівництвом.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Крім цього, екснардеп Микитась проходив обвинуваченим у справі за вчинення хуліганства щодо колишнього Любецького селищного голови Сергія Пінчука під час парламентських виборів у 2019 році. У серпні 2023 року суд закрив справу за строками давності. Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції.

До слова, у квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд відпустив Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908,4 тис. грн.

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Теги: Укрбуд Максим Микитась аукціон приватизація

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