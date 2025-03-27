Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час СРСР, однак після розпаду Радянського Союзу проєкт згорнули
Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон на продаж об’єкта незавершеного будівництва – дитячої уронефрологічної клініки в центрі Києва. Початкова ціна лота становить 7 469 304 грн, а сам аукціон запланований на 15 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну електронну біржу.
Що відомо про об’єкт
Фонд державного майна України оголосив про продаж недобудованої дитячої уронефрологічної клініки на 80 ліжок у центрі Києва. Об’єкт належить державній установі «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».
Інформація про лот:
- Локація: Київ, вул. Обсерваторна, 3/1
- Площа будівлі: 6 800 кв. м
- Правовий статус землі: не входить до приватизації, потребує врегулювання власником
- Балансоутримувач: державна установа «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»
Історія недобудови
Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР. Планувалося створення сучасного медичного закладу для лікування дітей із захворюваннями сечовидільної системи. За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі, підземної захисної споруди та декількох пунктів комунального забезпечення. Однак після розпаду Радянського Союзу та початку економічної кризи проєкт згорнули.
У 2002 році Кабмін включив цей комплекс до переліку об’єктів, будівництво яких планувалося профінансувати. Лікарню планували ввести в експлуатацію у 2005 році, проте втілити цю ідею не вдалося.
У 2008 році одна зі столичних компаній запропонувала повністю демонтувати цей радянський недобуд, а на її місці звести сучасне житло. Однак ця пропозиція також лишилася лише на папері, а сама будівля вже понад 30 років залишається у недобудованому стані.
Довгий час її територія охоронялася, однак сьогодні вона повністю занедбана, а паркан довкола неї частково зруйнований.
Інформація про аукціон:
Дата: 15 квітня 2025 року.
Місце проведення: Національна електронна біржа.
Формат: онлайн-аукціон.
Деталі та реєстрація доступні на офіційному сайті Національної електронної біржі.
Нагадаємо, однією із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва є корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році. За проєктом команди архітекторів Анатолія Добровського та Януша Віга, будівля мала стати важливою складовою частиною реконструкції Львівської площі 1970-х років. У середині 80-х років темп будівельно-монтажних робіт почав зменшуватися. За офіційною версією, через аварію на Чорнобильській АЕС кошти від фінансування цього проєкту були перерозподілені на ліквідацію наслідків катастрофи, будівництво житла для переселенців з зони відчуження та пов’язані з цим першочергові потреби. У 1990-х коштів на добудову проєкту забракло зовсім, тож його реалізація була заморожена.
Раніше повідомлялося, що 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.
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