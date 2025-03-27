Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон

Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час СРСР, однак після розпаду Радянського Союзу проєкт згорнули

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон на продаж об’єкта незавершеного будівництва – дитячої уронефрологічної клініки в центрі Києва. Початкова ціна лота становить 7 469 304 грн, а сам аукціон запланований на 15 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну електронну біржу.

Що відомо про об’єкт

Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР фото: Національна електронна біржа

Фонд державного майна України оголосив про продаж недобудованої дитячої уронефрологічної клініки на 80 ліжок у центрі Києва. Об’єкт належить державній установі «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».

Інформація про лот:

Локація: Київ, вул. Обсерваторна, 3/1

Площа будівлі: 6 800 кв. м

Правовий статус землі: не входить до приватизації, потребує врегулювання власником

Балансоутримувач: державна установа «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»

Історія недобудови

Фонд державного майна України оголосив про продаж недобудованої дитячої уронефрологічної клініки на 80 ліжок у центрі Києва фото: Національна електронна біржа

Будівництво клініки розпочалося ще у 1980-х роках під час існування СРСР. Планувалося створення сучасного медичного закладу для лікування дітей із захворюваннями сечовидільної системи. За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі, підземної захисної споруди та декількох пунктів комунального забезпечення. Однак після розпаду Радянського Союзу та початку економічної кризи проєкт згорнули.

У 2002 році Кабмін включив цей комплекс до переліку об’єктів, будівництво яких планувалося профінансувати. Лікарню планували ввести в експлуатацію у 2005 році, проте втілити цю ідею не вдалося.

У 2008 році одна зі столичних компаній запропонувала повністю демонтувати цей радянський недобуд, а на її місці звести сучасне житло. Однак ця пропозиція також лишилася лише на папері, а сама будівля вже понад 30 років залишається у недобудованому стані.

Довгий час її територія охоронялася, однак сьогодні вона повністю занедбана, а паркан довкола неї частково зруйнований.

Інформація про аукціон:

Дата: 15 квітня 2025 року.

Місце проведення: Національна електронна біржа.

Формат: онлайн-аукціон.

Деталі та реєстрація доступні на офіційному сайті Національної електронної біржі.

Нагадаємо, однією із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва є корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році. За проєктом команди архітекторів Анатолія Добровського та Януша Віга, будівля мала стати важливою складовою частиною реконструкції Львівської площі 1970-х років. У середині 80-х років темп будівельно-монтажних робіт почав зменшуватися. За офіційною версією, через аварію на Чорнобильській АЕС кошти від фінансування цього проєкту були перерозподілені на ліквідацію наслідків катастрофи, будівництво житла для переселенців з зони відчуження та пов’язані з цим першочергові потреби. У 1990-х коштів на добудову проєкту забракло зовсім, тож його реалізація була заморожена.

Раніше повідомлялося, що 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.