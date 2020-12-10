Коала пробралась в дом и залезла на новогоднюю елку. Снять ее оттуда оказалось не так просто

Снять коалу с рождественской елки оказалось не так-то просто: она цеплялась за ветки, тянула елку за собой и недовольно ворчала

Нового года с нетерпением ждут не только люди, но и животные. Стоило жительнице Южной Австралии Аманде Маккомрик нарядить рождественскую елку, как в ее доме оказался незваный гость.

К Аманде домой неожиданно проникла коала. И эту красавицу обнаружили не где-то в укромном уголке, а прямо у макушки наряженной к празднику елки. Зверька никак не смутил тот факт, что хозяйка была дома, и он без всякого стеснения забрался на рождественское дерево. Вероятно, внимание коалы привлекли украшения, и потому ей никак не хотелось покидать уютное местечко в окружении ярких игрушек и светящихся гирлянд.

Поскольку коала не спешила уходить, Аманде пришлось позвонить в специальную службу по спасению коал (да, в Австралии такая есть). История о том, как коала проникла в жилой дом, взобралась на рождественскую елку и не желает уходить, казалась для сотрудников службы неудачной шуткой!

Специалисты все же приехали и увидели эту смешную картину своими глазами. Снять коалу с рождественской елки оказалось не так-то просто: она цеплялась за ветки, тянула елку за собой и недовольно ворчала.

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.