Когда глух и нем: Кива показал, как нужно запихивать в себя еду
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Розсилка
Одиозный политический деятель Илья Кива путешествует. На этот раз, любителя белых рубашек занесло в Израиль.
.Экс-советник Арсена Авакова помолился у Стены плача, побывал на пляже, в Храме Гроба Господнего, а потом полакомился местным фастфудом.
При этом, малоприятный процесс запихивания едой Кива снял на камеру и выложил в своем Instagram. «Когда я ем - я глух и нем!Инспектирую израильский фастфуд!», - написал Илья.
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Прежде, чем направиться на молитву в Иерусалим, Кива со своей дамой сердца был на мероприятии и выложил фото. Подружка Ильи, как заметно, не боится светить грудью в очень откровенных нарядах.
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Джерело: Табло ID