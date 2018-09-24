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    Жизнь

    Когда глух и нем: Кива показал, как нужно запихивать в себя еду

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    Когда глух и нем: Кива показал, как нужно запихивать в себя еду

    Одиозный политический деятель Илья Кива путешествует. На этот раз, любителя белых рубашек занесло в Израиль.

    .Экс-советник Арсена Авакова помолился у Стены плача, побывал на пляже, в Храме Гроба Господнего, а потом полакомился местным фастфудом.

    При этом, малоприятный процесс запихивания едой Кива снял на камеру и выложил в своем Instagram. «Когда я ем - я глух и нем!Инспектирую израильский фастфуд!», - написал Илья.

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    Публикация от Илья Кива (@ilya_kiva)

    Прежде, чем направиться на молитву в Иерусалим, Кива со своей дамой сердца был на мероприятии и выложил фото. Подружка Ильи, как заметно, не боится светить грудью в очень откровенных нарядах.

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    Когда глух и нем: Кива показал, как нужно запихивать в себя еду

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    Джерело: Табло ID

    Израиль политика
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