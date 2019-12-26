Королева Елизавета убрала фотографию Меган и Гарри во время обращения к народу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не увидев фотографии Меган, Гарри и Арчи, британцы разнесли по интернету весть, что между королевой и семьей младшего внука все-таки есть конфликт

Поклонники королевской семьи обсуждают, произошло ли это специально или случайно

Ежегодное рождественское телеобращение королевы Елизаветы к народу вызвало пересуды у общественности. Традиционно Елизавета II сидит за столом, на котором стоят фотографии в рамках. Каждый год снимки меняются и по их положению можно судить о происходящем в королевской семье. В этом году поклонники думали увидеть на столе фото герцогов Сассекских с их первенцем – принцем Арчи, однако их снимков там вообще не было.

Елизавета ІІ во время обращения к народу

Как можно заметить из видеообращения, на столе рядом с королевой стоят четыре фотографии в рамках. На одной из них – портрет принца Филиппа, супруга Елизаветы. На втором снимке изображены принц Чарльз и герцогиня Камилла. В третьей рамке семейное фото Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их троих детей на мотоцикле, которое они использовали в качестве рождественской открытки в этом году. Четвертый снимок – фотография короля Георга VI, отца королевы Елизаветы, сделанная в 1944 году.