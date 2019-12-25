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    Фото

    Кэндис Сванепул взбудоражила сеть соблазнительными фото

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    Кэндис Сванепул взбудоражила сеть соблазнительными фото
    instagram.com/angelcandices

    Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке

    Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности. 

    31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды. Пикантные фото Кэндис Сванепул опубликовала на личной странице в Instagram.

    Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности. 

    Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.

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    instagram.com/angelcandices
    instagram.com/angelcandices
    instagram.com/angelcandices

    Несмотря на «влажную» съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.


    фотография модель самые сексуальные Instagram
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