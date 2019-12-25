Кэндис Сванепул взбудоражила сеть соблазнительными фото
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Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке
Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности.
31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды. Пикантные фото Кэндис Сванепул опубликовала на личной странице в Instagram.
Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности.
Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.
Несмотря на «влажную» съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.