Кэндис Сванепул взбудоражила сеть соблазнительными фото



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Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке

Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности.

31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды. Пикантные фото Кэндис Сванепул опубликовала на личной странице в Instagram.

Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности.

Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.

Несмотря на «влажную» съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.