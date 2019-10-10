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    Жизнь

    «Королева тучности»: на Аляске выбрали самую толстую медведицу

    • Розсилка
    «Королева тучности»: на Аляске выбрали самую толстую медведицу

    Медведица по кличке Холли прославилась благодаря видео, где она сидит и почесывает животик

    В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске в рамках ежегодной Fat Bear Week («Недели толстого медведя») выбрали самое упитанное животное. По итогам голосования титул «Королева тучности» получила медведица по кличке Холли. За нее проголосовали 17,5 тысячи человек, в то время как за ее основного соперника, медведя Лефти, – только 3,6 тысячи.

    В этом году Холли прославилась благодаря видео, где она сидит на берегу реки и почесывает животик.

    В период с 2011 года Холли рожала медвежат четыре раза. В 2015 году она усыновила медвежонка, которого бросила мать. По словам специалистов, это очень редкое явление, так как медведи обычно не склонны к альтруизму.

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    животные
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