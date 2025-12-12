Головна Скотч Життя
Відомий телеведучий виступив проти виплат при народженні дитини і запропонував новий підхід

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Суханов поділився своїм баченням щодо виплат від держави при народженні дитин
Суханов запропонував два альтернативні рішення: депозит та соцпакет

Відомий український телеведучий, журналіст Олексій Суханов поділився своїм баченням щодо виплат від держави при народженні дитини та розкритикував нинішній механізм виплат. Свою думку телеведучий висловив в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

«Зараз я не розумію нашу Верховну раду, яка робить все, аби ще ненароджених дітей кидати напризволяще. Як можна мотивувати до народження дітей виплачуючи... зараз 50 тис. грн, а до повномасштабної війни 100 тис. грн. І маргінальні верстви нашого суспільства, вони ж народжують дітей, щоб отримати ці гроші. Я вважаю, що це безвідповідально і тупо. Я вважаю, що це конче необхідно зупинити (виплати – «Главком»)», – каже журналіст.

Суханов зазначив, що він не може бути проти того, аби влада підтримувала сім'ї при народженні дітей та додав, що замість миттєвих виплат на дитину може бути запроважене альтернативне рішення.

На думку журналіста, це може бути депозит, який відкриватиметься при народженні дитини, а додатково з ним будуть нараховуватись відсотки аж до повноліття.

Також, за словами Суханова, може бути цілий соціальний пакет: гарантоване місце у дитячому садочку, школа, допомога при вступі у ВНЗ.

«Ось так має держава підтримувати дитину – не виплатами. Вони (батьки, які заводять дітей для виплат – «Главком») ж пропивають ці кошти, а діти потім вештаються вулицею», –резюмував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Теги: соцвиплати діти гроші Олексій Суханов

