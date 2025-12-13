Мандрівниця назвала найкраще місто в Європі для зустрічі Нового року

Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не виняток

Мандрівниця і письменниця Дейна Каміллері Кларк провела 31 грудня в 10 різних європейських містах і назвала найкраще з них для святкування Нового року – Мадрид. Як інформує «Главком», про це пише видання Time Out

Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не виняток. Північ – це «розминка», як каже Кларк, перед нічною вечіркою, яка триває до ранку. Як бонус ви візьмете участь у зворотному відліку о першій годині ночі, щоб відсвяткувати те, що Канарські острови наздоганяють материкову Іспанію. Зазначається, що це досить-таки унікальний досвід.

Центр подій – Пуерта-дель-Соль, але більшість ресторанів, барів і клубів по всьому місту влаштовують свої власні вечірки, які можна відвідати.

Але справа не тільки у веселощах. Є кілька дорогих серцю місцевих традицій, у яких ви зможете взяти участь, якщо святкуватимете Новий рік у Мадриді. Приміром, 12 щасливих виноградин – це вікова іспанська традиція, коли люди їдять по одній виноградині на кожен удар годинника опівночі, щоб привернути удачу.

Берлін посів друге місце в Європі за популярністю для зустрічі 2026 року, а Мілан – третє. Обидва міста мають свій унікальний шарм.

