Мандрівниця назвала найкраще місто в Європі для зустрічі Нового року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не виняток
Берлін посів друге місце в Європі за популярністю для зустрічі 2026 року, а Мілан – третє

Мандрівниця і письменниця Дейна Каміллері Кларк провела 31 грудня в 10 різних європейських містах і назвала найкраще з них для святкування Нового року – Мадрид. Як інформує «Главком», про це пише видання Time Out

Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не виняток. Північ – це «розминка», як каже Кларк, перед нічною вечіркою, яка триває до ранку. Як бонус ви візьмете участь у зворотному відліку о першій годині ночі, щоб відсвяткувати те, що Канарські острови наздоганяють материкову Іспанію. Зазначається, що це досить-таки унікальний досвід.

Центр подій – Пуерта-дель-Соль, але більшість ресторанів, барів і клубів по всьому місту влаштовують свої власні вечірки, які можна відвідати.

Але справа не тільки у веселощах. Є кілька дорогих серцю місцевих традицій, у яких ви зможете взяти участь, якщо святкуватимете Новий рік у Мадриді. Приміром, 12 щасливих виноградин – це вікова іспанська традиція, коли люди їдять по одній виноградині на кожен удар годинника опівночі, щоб привернути удачу.

Берлін посів друге місце в Європі за популярністю для зустрічі 2026 року, а Мілан – третє. Обидва міста мають свій унікальний шарм.

Нагадаємо, Краків названий найчистішим містом світу, що робить його найкомфортнішим для подорожей. 

До слова, Молдова, яку колись називали найменш відвідуваною країною Європи, стрімко перетворюється на сенсацію. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Молдова стала третім найбільш ефективним європейським напрямком за перше півріччя 2025 року, зафіксувавши зростання кількості іноземних туристів на 62% порівняно з допандемічним 2019 роком. 

Раніше за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів. Згідно зі звітом туристичного сервісу eDreams ODIGEO, у топ-10 найпопулярніших напрямків потрапили одразу чотири іспанські міста.

Теги: Європа Іспанія місто Мадрид

