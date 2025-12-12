Головна Новини
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
фото: МЗС Німеччини

Дезінформаційна операція Storm-1516 була спрямована дестабілізувати ситуацію в Німеччині

Німеччина вважає Росію причетною у масштабній кампанії дезінформації та кібератаках перед федеральними парламентськими виборами у лютому 2025 року. Німецьке МЗС викликало російського посла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Речник зовнішньополітичного відомства повідомив, що дезінформаційна кампанія з кодовою назвою Storm-1516 мала на меті дестабілізувати ситуацію в країні. У рамках неї поширювалися брехливі матеріали з використанням численних сайтів, замаскованих під новинні ресурси. Інформація була найчастіше спрямована проти ХДС-ХСС та «Зелених».

Серед поширюваних вигадок – відео з чоловіком, який називав себе лікарем та стверджував, ніби лідер ХДС, тоді ще очікуваний кандидат у канцлери Фрідріх Мерц, три роки тому проходив лікування через серйозні проблеми з ментальним здоров’ям. На підкріплення цього у відео наводилися фальшиві документи.

Також росіяни поширювали вигадану історію про нібито корупційний скандал на 100 млн євро за участі співлідера «Зелених», на той час віцеканцлера Роберта Габека, та українських політиків. За кілька днів до голосування почали зʼявлятися повідомлення, що нібито в одному з округів Лейпцига виборцям розсилали бюлетені без «Альтернативи для Німеччини» у списку.

До слова, розслідування видань Bild, Welt та Axel Springer Academy виявило зв’язок між численними прольотами невідомих дронів над Німеччиною та маршрутами вантажних суден, які безпосередньо пов’язані з Росією.

Як повідомлялося, Німеччина розробляє детальні плани оборони свого повітряного простору, включно з трьома рівнями захисту, щоб оперативно реагувати на загрози.

Теги: Німеччина кібератака посол дезінформація

