Виграш «від нудьги»: чоловік отримав майже мільйон доларів, купивши лотерейний квиток

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чоловік із Північної Кароліни виграв $952 тис. у лотерею, граючи «щоб убити час»
фото з відкритих джерел

Чоловік зірвав джекпот $952 821 у цифровій лотереї

Метью Шеперд із Бернсвілла, Північна Кароліна, виграв майже мільйон доларів у лотерею після того, як вирішив зіграти «просто від нудьги». Про це пише «Главком» із посиланням на видання People.

26 листопада 2025 року Шеперд спробував щастя у цифровій миттєвій лотереї вартістю $5 і несподівано зірвав джекпот у розмірі $952 821, повідомила NC Education Lottery.

«Я просто вбивав час від нудьги, – розповів він представникам організації. – Коли гра зупинилася на джекпоті, я подумав: «Цього не може бути».

Чоловік визнав, що був «у захваті», додавши: «Я був би радий, якби просто подвоїв свої гроші».

Шеперд виграв головний джекпот Grand Fortune у популярній грі Monopoly. За даними лотереї, шанси на цей виграш становили 1 до 10 мільйонів.

Переможець забрав свій приз у штаб-квартирі лотереї в понеділок, 1 грудня. Після вирахування федеральних та державних податків він отримав чисту суму в розмірі $683 651.

За словами Шеперда, тепер він планує інвестувати виграні кошти та, можливо, придбати новий вантажний автомобіль.

Monopoly є міжштатною цифровою миттєвою грою, що означає, що джекпоти «зростають вище, швидше, і переможці можуть бути з інших штатів».

Варто зазначити, що лотерейні ігри NC Education Lottery з моменту заснування у 2006 році зібрали понад $11 млрд для освітніх цілей у штаті. Лише у 2024 році лотерея залучила понад $1 млрд, який спрямовується на підтримку шкіл у 100 округах штату, фінансуючи все: від ремонту та оновлення навчальних закладів до забезпечення безкоштовною дошкільною освітою для нужденних дітей.

Раніше 19 листопада, уряд ухвалив постанову про нові правила для операторів лотерей.

