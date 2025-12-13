Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза

У Феодосії, за повідомленнями очевидців, палає нафтобаза

У тимчасово окупованому Криму вже понад годину чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову. Про це повідомляють місцеві телеграм‑канали та очевидці, пише «Главком».

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначається, що Балаклавська ТЕС зазнає значних ударів.

У Феодосії, за повідомленнями очевидців, палає нафтобаза, яку раніше вже неодноразово атакували безпілотниками – влучання там спричиняли пожежі і серію вибухів у минулі місяці.

На цей момент офіційні дані щодо причин вибухів, постраждалих або підтверджених результатів атак від військових або окупаційної влади публічно не надані.

