Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
фото: моніторингові канали

У Феодосії, за повідомленнями очевидців, палає нафтобаза

У тимчасово окупованому Криму вже понад годину чути серію потужних вибухів, що пролунали практично по всьому півострову. Про це повідомляють місцеві телеграм‑канали та очевидці, пише «Главком».

За даними Telegram‑каналу «Кримський вітер», вибухи були зафіксовані у різних районах, зокрема в Сімферополі (у районі ДРЕС), Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Джанкойському та Сакському районах. Також зазначається, що Балаклавська ТЕС зазнає значних ударів.

У Феодосії, за повідомленнями очевидців, палає нафтобаза, яку раніше вже неодноразово атакували безпілотниками – влучання там спричиняли пожежі і серію вибухів у минулі місяці.

На цей момент офіційні дані щодо причин вибухів, постраждалих або підтверджених результатів атак від військових або окупаційної влади публічно не надані. 

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки знищили багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26 та дві дороговартісні радіолокаційні системи. 

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
